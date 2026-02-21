Donna presa a pugni nell' addome a Frosinone rapina terribile | 30enne arrestato
Un uomo di 30 anni ha aggredito e rapinato una donna a Frosinone, colpendola all’addome con un pugno. La vittima, ferita gravemente, è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso. La rapina si è consumata in pieno giorno in via Roma, dove il sospetto ha scippato la borsa e poi è fuggito. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno fermato l’uomo poco dopo.
Eseguito un arresto per rapina e lesioni a Frosinone. Una donna di circa 55 anni è stata aggredita nei pressi della zona scalo da un uomo che, minacciandola con un coltello, ha tentato di sottrarle i suoi averi. L’intervento tempestivo degli agenti ha portato all’arresto dell’aggressore, un uomo di circa 30 anni residente in provincia, mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. La ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 18.00, quando una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone è stata inviata nei pressi della zona scalo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
