Donna presa a calci e pugni a Marano dal compagno seviziata anche con un bisturi | arrestato un infermiere

A Marano di Napoli una donna è stata sequestrata in casa, narcotizzata e picchiata per ore dal compagno infermiere, che è stato arrestato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna presa a calci e pugni a Marano dal compagno, seviziata anche con un bisturi: arrestato un infermiere

Donna presa a calci mentre fa la spesa a Firenze: “Inveiva brandendo un pollo arrosto”

Orrore a Sondrio: donna presa a morsi e rapinata mentre torna a casa, arrestato 24enne del Mali

Insultata e presa per il collo da Luca Vildoza, il racconto dell’operatrice della Croce Rossa: «Dopo di lui è scesa dall’auto anche la donna, ecco cosa mi ha fatto»

La donna, una badante di 65 anni, è stata presa in pieno in via Massetana. Condizioni molto gravi, sarà portata in ospedale con Pegaso #notizie #follonica #maremma #UniciComeLaMaremma - facebook.com Vai su Facebook

Viene ferita con un bisturi e pestata a calci e pugni: le tracce di sangue anche in ascensore - L’uomo, un assistente di sala operatoria in un ospedale napoletano, avrebbe rubato farmaci, sedativi e lacci emostatici, per accentuare o placare l’alterazione dovuta dalla cocaina. Scrive napolitoday.it