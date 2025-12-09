Donna presa a calci e pugni a Marano dal compagno seviziata anche con un bisturi | arrestato un infermiere

Notizie.virgilio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marano di Napoli una donna è stata sequestrata in casa, narcotizzata e picchiata per ore dal compagno infermiere, che è stato arrestato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

donna presa a calci e pugni a marano dal compagno seviziata anche con un bisturi arrestato un infermiere

© Notizie.virgilio.it - Donna presa a calci e pugni a Marano dal compagno, seviziata anche con un bisturi: arrestato un infermiere

Donna presa a calci mentre fa la spesa a Firenze: “Inveiva brandendo un pollo arrosto”

Orrore a Sondrio: donna presa a morsi e rapinata mentre torna a casa, arrestato 24enne del Mali

Insultata e presa per il collo da Luca Vildoza, il racconto dell’operatrice della Croce Rossa: «Dopo di lui è scesa dall’auto anche la donna, ecco cosa mi ha fatto»

donna presa calci pugniViene ferita con un bisturi e pestata a calci e pugni: le tracce di sangue anche in ascensore - L’uomo, un assistente di sala operatoria in un ospedale napoletano, avrebbe rubato farmaci, sedativi e lacci emostatici, per accentuare o placare l’alterazione dovuta dalla cocaina. Scrive napolitoday.it