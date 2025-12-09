Donna presa a calci e pugni a Marano dal compagno seviziata anche con un bisturi | arrestato un infermiere
A Marano di Napoli una donna è stata sequestrata in casa, narcotizzata e picchiata per ore dal compagno infermiere, che è stato arrestato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Donna presa a calci mentre fa la spesa a Firenze: “Inveiva brandendo un pollo arrosto”
Orrore a Sondrio: donna presa a morsi e rapinata mentre torna a casa, arrestato 24enne del Mali
Insultata e presa per il collo da Luca Vildoza, il racconto dell’operatrice della Croce Rossa: «Dopo di lui è scesa dall’auto anche la donna, ecco cosa mi ha fatto»
La donna, una badante di 65 anni, è stata presa in pieno in via Massetana. Condizioni molto gravi, sarà portata in ospedale con Pegaso #notizie #follonica #maremma #UniciComeLaMaremma - facebook.com Vai su Facebook
Viene ferita con un bisturi e pestata a calci e pugni: le tracce di sangue anche in ascensore - L’uomo, un assistente di sala operatoria in un ospedale napoletano, avrebbe rubato farmaci, sedativi e lacci emostatici, per accentuare o placare l’alterazione dovuta dalla cocaina. Scrive napolitoday.it
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it