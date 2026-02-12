Omicidio Afendi l’ex avvocato dell’assassino | Poco prima del delitto sembrava felice

Questa mattina del 2 marzo 2024, l’ex avvocato di Afendi ha raccontato che poco prima del delitto lui sembrava felice. La scena si è svolta a Lecce, dove Afendi è stato ucciso. I dettagli sul movente e sui testimoni continueranno a essere al centro delle indagini.

Il legale Mario Coppola, che aveva assistito sia la vittima che l’imputato, racconta di averli incontrati entrambi, in momenti diversi, la mattina del 2 marzo 2024. Con la sua deposizione si chiude la fase istruttoria LECCE - Incontrò prima Lucio Sarcinella, poi il boss emergente di Casarano Antonio Amin Afendi, quella mattina del 2 marzo 2024. L’avvocato Mario Coppola, che in passato era stato legale di entrambi, oggi ha raccontato quei momenti davanti alla Corte d’Assise di Lecce nel processo sull’omicidio del secondo, in cui Sarcinella è unico imputato. L’udienza, presieduta dal giudice Pietro Baffa e composta dalla collega Elena Coppola (in sostituzione del giudice Luca Scuzzarella) e dai giudici popolari, si è svolta eccezionalmente nel tribunale di viale Michele De Pietro anziché nell’aula bunker del carcere, con la presenza dello stesso 29enne che dal 22 ottobre 2025 si trova ai domiciliari.🔗 Leggi su Lecceprima.it

