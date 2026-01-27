Durante la messa delle 9 a Codogno, una pensionata ha accusato un malore dovuto a un possibile monossido. La chiesa di Santa Maria in via Roma è stata temporaneamente chiusa per precauzione, mentre i soccorsi sono intervenuti tempestivamente. L’episodio ha evidenziato l’importanza di controlli e sicurezza negli ambienti pubblici.

Codogno (Lodi) – È scattato un allarme monossido ieri mattina dopo il malore accusato da una donna durante la messa delle 9 e la chiesa di Santa Maria in via Roma è stata chiusa per sicurezza. Mattinata movimentata in pieno centro storico a Codogno: infatti, una pensionata di 74 anni ha accusato un improvviso malessere attorno alle 9.30 e quando i soccorritori sono arrivati sul posto per prestare le prime cure i rilevatori di monossido integrati nella attrezzatura personale degli operatori del 118, hanno fatto scattare l’alert, segnalando la presenza del pericoloso gas incolore e inodore all’interno dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monossido in chiesa, malore a fine messa: pensionata soccorsa a Codogno

Approfondimenti su Monossido Incidente

Durante un viaggio in Argentina, Caterina Balivo ha avuto un malore in aeroporto ed è stata prontamente assistita dai medici locali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monossido Incidente

Pollenza, il caminetto acceso diventa una trappola: 4 malori per il monossido, un uomo perde i sensi. Tutti trasferiti al centro iperbarico di RavennaUn uomo di 67 anni ha accusato un malore: ha perso i sensi ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Altri tre, di 58, 26 e 30 anni, hanno accusato sintomi simili ... corriereadriatico.it

COSA C’È DI NUOVO NOTIZIARIO DI CHIOGGIAAZZURRA DI OGGI LUNEDÌ 26 GENNAIO 2026 LE NOTIZIE DI QUESTA EDIZIONE INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO A BOSCOCHIARO Dopo l’intossicazione da monossido di carbonio che a Martinelle di - facebook.com facebook