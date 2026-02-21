Don Cosimo Schena ai genitori del piccolo Domenico | Muore una parte di futuro

Don Cosimo Schena esprime dolore per la morte di Domenico, un bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore. La perdita ha colpito profondamente la comunità, che conosceva il piccolo come un bambino allegro e vivace. La famiglia di Domenico si trova ora a affrontare un dolore immenso, mentre le autorità sanitarie indagano sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La comunità si stringe intorno ai genitori in questo momento difficile.

Il parroco ha scritto, sul suo profilo social, una lettera ai familiari del bambino di due anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore Un testo intenso, rispettoso, privo di polemiche, che ha rapidamente suscitato commozione e condivisione. "Quando muore un bambino – scrive Don Cosimo – non muore solo un bambino. Muore una parte di futuro. Muore una parte di mondo". "Quel desiderio parla da solo. È la parte più alta dell'essere umano: quando la sofferenza non ti rende cattivo, ma capace di amore". Nel testo viene inoltre ribadita la necessità di proteggere la famiglia da eventuali truffe o speculazioni legate al dolore, definendo il nome del bambino "terra sacra".