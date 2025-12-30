No ai botti sì ai biscotti | l' appello di don Cosimo Schena per Capodanno

In occasione di Capodanno, don Cosimo Schena invita alla prudenza e alla riflessione con il suo messaggio: “No ai botti, sì ai biscotti”. Un appello semplice e diretto che mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di festeggiare in modo sicuro e responsabile, privilegiando alternative più tranquille e conviviali per un inizio anno sereno e rispettoso per tutti.

BRINDISI – Un video, una frase immediata, un invito che parla a tutti: "No ai botti, sì ai biscotti". In vista della notte di San Silvestro e dell'arrivo del nuovo anno, Don Cosimo Schena – sacerdote e psicoterapeuta, tra le voci più seguite e ascoltate sui social in ambito ecclesiale, punto di.

