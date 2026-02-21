Bambino col cuore bruciato Domenico in arresto cardiaco nella notte | i genitori convocati in ospedale
Domenico, un bambino di otto anni, ha vissuto una notte terribile a causa di un arresto cardiaco improvviso. La sua condizione critica ha richiesto un intervento immediato presso l’ospedale Monaldi, dove i medici hanno lottato per salvarlo. I genitori sono stati chiamati urgentemente in ospedale, insieme al Cardinale Battaglia, per discutere le sue condizioni. La famiglia ora aspetta notizie sulla ripresa del piccolo.
Arresto cardiaco all'alba per il piccolo Domenico, il bambino con il cuore "bruciato". Convocati al Monaldi i genitori e il Cardinale Battaglia.🔗 Leggi su Virgilio.it
Bambino col cuore bruciato, la notizia dall’ospedale: è successo nella notteUn bambino di pochi anni ha subito un grave incidente durante la notte, a causa di un incendio che ha coinvolto la sua abitazione.
Bambino col cuore bruciato, la notizia dall’ospedale: cosa è successo nella notte!Domenico, il bambino di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un grave incidente che ha causato bruciature al cuore, secondo quanto riferiscono i medici.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bambino con il cuore bruciato non è trapiantabile: il verdetto del Comitato di esperti che spegne l’ultima speranza di mamma Patrizia; Bambino col cuore bruciato a Napoli, l'errore del ghiaccio e il silenzio per quasi un mese: cosa sappiamo.
Bambino col cuore bruciato, il Monaldi non staccherà l'Ecmo perché un secondo dopo si rischia la morteAl piccolo ricoverato con il cuore bruciato non verrà staccato l'Ecmo perché in un minuto rischia la morte. Le indagini dopo il trapianto ... virgilio.it
Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it
Un bambino di 2 anni di Bergamo ha ricevuto il trapianto del cuore nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. L’organo era quello inizialmente destinato al piccolo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli - facebook.com facebook