Domenico i genitori non scelgono l’eutanasia | Speriamo in un miracolo

“Speriamo in un miracolo“, adesso la speranza è l’ultima spiaggia per il piccolo Domenico e la sua famiglia. Il piccolo doveva ricevere un trapianto di cuore, un intervento delicato, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che gli sarebbe stato impiantato un organo bruciato perché probabilmente non conservato bene. Il secondo cuore che è stato trovato non gli è stato impiantato, è stato deciso di evitare di tentare un’operazione che avrebbe avuto solo esito negativo, si è preferito salvare la vita di un altro, un bambino di Bergamo che ora ha un cuore nuovo. In queste ore si sta cercando solo di non far soffrire il piccolo e la sua famiglia che ha deciso di non optare per l’eutanasia perché quel piccolo barlume di speranza c’è ancora, credono in un miracolo, in qualcosa che possa sorprendere tutti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

