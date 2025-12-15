Famiglia nel bosco ‘buono’ a genitori che scelgono istruzione a casa | la proposta della Lega

La Lega propone una nuova iniziativa in Parlamento, ispirata dal caso della famiglia del bosco, al centro di recenti polemiche. La vicenda, che ha coinvolto il trasferimento dei figli minori in una casa famiglia, ha sollevato dibattiti sulle scelte educative e sulle condizioni di vita delle famiglie. L'attenzione si concentra ora sulle proposte politiche per affrontare tali tematiche.

(Adnkronos) – La Lega si muove in Parlamento dopo il caso della famiglia del bosco. La vicenda è stata al centro delle cronache di queste ultime settimane, con il clamoroso intervento dei giudici sui tre figli minorenni di Nathan e Catherine, trasferiti in una casa famiglia a Vasto a causa delle condizioni abitative carenti, delle . Periodicodaily.com

