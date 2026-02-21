Le ultime ore di Domenico | l' estrema unzione il rosario sul letto e la speranza di un miracolo

Domenico, un bimbo di due anni e mezzo di Napoli, sta vivendo le sue ultime ore dopo aver subito un trapianto di cuore danneggiato dal ghiaccio secco. Le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche nelle ultime settimane, con medici e familiari che hanno tentato ogni possibile intervento. I familiari hanno acceso un rosario e sperano ancora in un miracolo. La famiglia si prepara al peggio, mentre la salute del bambino resta precaria.

Le condizioni di Domenico, il bimbo di due anni e mezzo di Napoli sottoposto nei mesi scorsi al trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco, restano gravissime. Come riportato dal Corriere della Sera, intorno alle 5.30 di questa mattina, 21 febbraio, il piccolo sarebbe andato incontro a un arresto cardiocircolatorio, segnando un nuovo, drammatico peggioramento del quadro clinico. Il deterioramento è arrivato a poche ore dall'avvio della pianificazione condivisa delle cure, concordata ieri tra la famiglia e l'Azienda ospedaliera dei Colli, che prevede l'interruzione dell'accanimento terapeutico. Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del piccolo Domenico hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento. Lo rende noto l'ospedale Monaldi nel bollettino sulle condizioni del bimbo cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato.