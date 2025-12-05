Docenti fuorisede il CNDDU chiede un bonus da 400 euro per i trasporti natalizi I rincari arrivano al 900% sulle tratte verso il Sud
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha denunciato gli aumenti dei prezzi dei biglietti aerei e ferroviari che coinvolgono migliaia di insegnanti costretti a lavorare lontano dalle proprie famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La denuncia di un docente precario Senza stipendio da mesi, costretto a indebitarsi per pagare affitto e spese da fuorisede, un docente precario racconta la propria situazione al limite della sopportazione. Mentre molti lavoratori della scuola vivono condizio - facebook.com Vai su Facebook
Inclusione scolastica il CNDDU chiede un impegno per un futuro accessibile - Scopri come il futuro accessibile dipenda dall'inclusione scolastica per gli studenti con disabilità nelle scuole italiane. Segnala informazionescuola.it
Docenti fuori sede, caro biglietti. CNDDU: “La mobilità non deve essere un lusso” - Migliaia di insegnanti di ruolo stanno affrontando, anche quest’anno, un rientro natalizio segnato da rincari insostenibili e difficoltà logistiche crescenti. Secondo orizzontescuola.it
La mobilità dei docenti, CNDDU: un diritto da tutelare - Il CNDDU denuncia i costi proibitivi per i docenti durante le festività. Lo riporta informazionescuola.it
Tariffe alle stelle per i docenti fuori sede - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime la propria profonda preoccupazione e la più ferma denuncia ... Come scrive merateonline.it