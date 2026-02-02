Russia Dmitry Medvedev | Il rischio di una guerra mondiale è molto alto

La Russia ha di nuovo allarmato il mondo con le sue parole. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha detto che il rischio di una guerra mondiale è molto alto. Le sue parole preoccupano i paesi occidentali, che temono un’escalation dei conflitti. La comunità internazionale monitora con attenzione questa situazione tesa e incerta.

La comunità internazionale osserva con preoccupazione le ultime dichiarazioni di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, che ha lanciato un nuovo e allarmante avvertimento sui rischi di una guerra mondiale. Secondo l’ex presidente della Russia, l’evoluzione della situazione globale rimane estremamente pericolosa, nonostante i segnali di dialogo con gli Stati Uniti. Medvedev ha sottolineato come la recente ripresa dei contatti tra Russia e Stati Uniti possa rappresentare un passo positivo: “Abbiamo riavviato il dialogo e stiamo conducendo consultazioni su numerosi temi, inclusa la possibile risoluzione del conflitto in Ucraina ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Dmitry Medvedev, ex presidente e premier russo, ha pubblicato un messaggio su Telegram in cui commenta il 2025 e rivolge auguri a Zelensky, con toni decisamente severi.

