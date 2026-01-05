Divorzio Totti-Blasi gli avvocati di lei chiedono una consulenza tecnica | Bisogna controllare i patrimoni

In vista dell’udienza di divorzio tra Totti e Blasi, gli avvocati di lei hanno richiesto una consulenza tecnica per verificare i patrimoni dei coniugi. L’obiettivo è valutare la congruità dell’assegno di mantenimento di 12.500 euro versato dal calciatore, mentre il giudice analizza le condizioni patrimoniali di entrambe le parti. La questione patrimoniale sarà centrale nel procedimento di separazione.

Con l'avvicinarsi dell'udienza di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il giudice sta analizzando i patrimoni degli ormai ex coniugi con l'obbiettivo di capire se l'assegno di mantenimento di 12mila e 500 euro versato dal calciatore sia corretto. A chiedere questo tipo di intervento gli avvocati della conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Tensioni tra Totti e Ilary Blasi sul divorzio: “Lui potrebbe vendicarsi perché lei vuole sposare Muller”

Leggi anche: Ilary Blasi e Totti, fissata la data del divorzio: “Lei pensa alle nozze con Bastian Muller entro il 2026”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Divorzio Totti-Blasi, scatta la consulenza tecnica: “Va fatta luce sul patrimonio degli ex coniugi”; Ilary Blasi furiosa, crolla il soffitto della villa all'Eur: Provvedimento in tribunale contro Totti, cosa è successo; Ilary Blasi fa (di nuovo) causa a Francesco Totti: Crollato un soffitto nella villa all'Eur; Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti.

Ilary Blasi denuncia Totti e scoppia di nuovo la guerra: il motivo è assurdo, non crederete ai vostri occhi! - L'anno inizia in maniera a dir poco scoppiettante per gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti: lei lo ha denunciato! donnapop.it