Divorzio Totti-Blasi gli avvocati di lei chiedono una consulenza tecnica | Bisogna controllare i patrimoni
In vista dell’udienza di divorzio tra Totti e Blasi, gli avvocati di lei hanno richiesto una consulenza tecnica per verificare i patrimoni dei coniugi. L’obiettivo è valutare la congruità dell’assegno di mantenimento di 12.500 euro versato dal calciatore, mentre il giudice analizza le condizioni patrimoniali di entrambe le parti. La questione patrimoniale sarà centrale nel procedimento di separazione.
Con l'avvicinarsi dell'udienza di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il giudice sta analizzando i patrimoni degli ormai ex coniugi con l'obbiettivo di capire se l'assegno di mantenimento di 12mila e 500 euro versato dal calciatore sia corretto. A chiedere questo tipo di intervento gli avvocati della conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Divorzio Totti-Blasi, scatta la consulenza tecnica: "Va fatta luce sul patrimonio degli ex coniugi"
Ilary Blasi denuncia Totti e scoppia di nuovo la guerra: il motivo è assurdo, non crederete ai vostri occhi! - L'anno inizia in maniera a dir poco scoppiettante per gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti: lei lo ha denunciato! donnapop.it
Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi senza fine: l’ultima denuncia infiamma i riflettori - Ilary Blasi denuncia Totti per il crollo del soffitto nella villa dell’Eur, aprendo un nuovo capitolo nella lunga battaglia legale tra gli ex coniugi. notizie.it
Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: crollato il tetto della villa all’EUR - In seguito al crollo di un soffitto della sua villa all’EUR, Ilary Blasi ha denunciato Francesco Totti per non essersi occupato dei costi di manutenzione ... dilei.it
«I lavori di manutenzione spettano a lui, così ha deciso il giudice, ma non ho mai ricevuto risposta. » La tensione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non accenna a placarsi. Dopo le battaglie per il divorzio, il mantenimento dei figli, il famoso caso dei Rolex e delle - facebook.com facebook
Fra Totti e Blasi questo sarebbe il terzo punto di scontro, dopo la loro separazione e il caso che ruota intorno ai beni di lusso contesi fra i due ex coniugi e la denuncia penale per abbandono di minore. x.com
