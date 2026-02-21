Dissesto è una voragine da 144 milioni Comune destinato al baratro

Il Comune rischia un buco di 144 milioni di euro, una voragine finanziaria che mette in crisi i servizi locali. L’avvocato Pasquale Napoletano denuncia che i numeri ufficiali dell’Organismo Straordinario di Liquidazione confermano le sue preoccupazioni, già espresse in passato. Questa situazione deriva da decisioni passate e comporta una gravissima minaccia per le risorse pubbliche. La questione si fa sempre più urgente, mentre le casse comunali mostrano segni di forte insostenibilità.

L’ex capogruppo FdI cita la delibera dell’Organismo di liquidazione: "Massa passiva esplosa da 99 a 144,5 milioni. L’avanzo è solo maquillage contabile" “I numeri parlano chiaro e confermano punto per punto quanto avevo già denunciato”. Con queste parole l’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, interviene sul contenuto della Delibera numer 16 dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, riaccendendo il dibattito politico sul dissesto finanziario del Comune di Caserta. Secondo Napoletano, la cosiddetta “Operazione Verità” era “necessaria e urgente”. I dati ufficiali, infatti, certificano – a suo dire – un’esplosione della massa passiva, passata dai 99 milioni inizialmente stimati a oltre 144,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Casertanews.it

