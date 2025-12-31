Il Comune si trova ad affrontare una grave crisi finanziaria, con un debito di 3,75 milioni di euro da restituire alla banca. Questa situazione deriva da decisioni prese circa vent'anni fa, che oggi si riflettono sulla stabilità economica della città. La gestione di tali passivi richiede attenzione e interventi mirati per garantire un equilibrio sostenibile nel tempo.

Una voragine finanziaria che affonda le radici in scelte compiute quasi vent'anni fa e che oggi presenta il conto alla città. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere è chiamato a restituire a Banca Intesa Sanpaolo una somma complessiva di 3 milioni e 750 mila euro per chiudere definitivamente il.

Voragine finanziaria per il Comune: da restituire 3.75 milioni alla banca

