Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana l’appello della mamma del 16enne | Aiutatemi a trovarlo

Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna, è tra i italiani ancora dispersi dopo l’incendio alla discoteca ‘Le Constellation’ a Crans-Montana. La madre ha lanciato un appello per chiedere aiuto nel ritrovare il figlio, che si trovava nel locale al momento dell’incidente. La vicenda rimane sotto stretta osservazione delle autorità, che continuano le ricerche e le indagini sull’accaduto.

Bologna, 1 gennaio 2026 – C’è anche un 16enne bolognese, Giovanni Tamburi, tra i 16 italiani dispersi dopo la strage alla discoteca ‘Le Constellation’, causata da un incendio. Sarebbero tra i 12 e 15 gli italiani ricoverati in ospedale, 3 feriti gravi saranno ospitati all'ospedale Niguarda. Questi i numeri forniti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani relativi alla tragedia di Crans Montana, rinomata località sciistica svizzera. Verso le 17 è prevista una conferenza stampa delle autorità elvetiche. E ora arriva l’appello disperato della mamma del 16enne Giovanni Tamburi che risulta essere tra i dispersi italiani: “Stiamo chiamando tutti gli ospedali ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

