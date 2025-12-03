Giornata disabilità Ministro Locatelli al Tg2000 | Iniziato grande cambiamento

In tema di disabilità, sul piano politico si attende un piano e interventi mirati. Al Tg2000 parla il Ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli: “Abbiamo iniziato a percorrere una grande strada di cambiamento. Un cambiamento che è dettato dalla riforma sulla disabilità con un nuovo approccio alla presa in carico delle persone con disabilità sui territori, alla ricomposizione delle risposte intorno ai bisogni. Un momento storico decisivo dove guardiamo le persone in un altro modo, attraverso le loro potenzialità e non solo attraverso i limiti”. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata disabilità, Ministro Locatelli al Tg2000: “Iniziato grande cambiamento”

