Disabilità e disturbi dello sviluppo | a Busto Arsizio apre il Cortile in aiuto dei genitori
A Busto Arsizio, la cooperativa Solidarietà e servizi apre un nuovo spazio chiamato Il Cortile. È un luogo pensato per aiutare i genitori di bambini con disabilità e disturbi dello sviluppo. La struttura vuole offrire supporto pratico e un punto di riferimento vicino alle famiglie che affrontano queste sfide ogni giorno. Ora, le famiglie della zona avranno un nuovo spazio dove trovare ascolto e assistenza concreta.
bUSTO ARSIZIO, 1 febbraio 2026 – La coop sociale Solidarietà e servizi apre un nuovo spazio: il Cortile. L’obiettivo è sostenere le famiglie che ricevono una diagnosi di disabilità, o di disturbo del neurosviluppo, per i propri figli. “Il servizio si rivolge ai genitori – sottolinea Laura Puricelli, responsabile dell’Area autismo e autonomia –. Metteremo al centro le difficoltà che possono vivere nel momento in cui ricevono una diagnosi di disabilità per il proprio figlio, riconoscendo le competenze e la capacità di resilienza che ogni nucleo familiare possiede”. Autismo in Lombardia, numeri in crescita ma le scuole non hanno risorse Con sede in via Isonzo 2, lo spazio aperto e accessibile è pensato come un vero e proprio cortile: un luogo in cui entrare per parlare, condividere, fare domande e costruire insieme un percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Busto Arsizio
Ultima Generazione: Busto Arsizio, 21 persone assolte per il blocco dei jet privati a Malpensa
Il 14 febbraio 2023, 21 attivisti di Scientist Rebellion e Extinction Rebellion bloccarono i jet privati a Malpensa, attirando l’attenzione sul cambiamento climatico.
Busto Arsizio, chiuso il bar dei pregiudicati e delle risse in centro: cosa succedeva ogni giorno
Ultime notizie su Busto Arsizio
Argomenti discussi: Infanzia e disturbi neurologici | Nessuna associazione tra paracetamolo e autismo. Unife alla guida dello studio pubblicato su The Lancet; La città di Arezzo è ufficialmente Comunità amica della disabilità; (Aidem) Disturbi dello Spettro Autistico a scuola: diagnosi, interventi educativi e didattica inclusiva (Corso online accreditato MIM); Salute, lavoro e autonomie. Partono tre progetti inclusivi.
Autismo e inclusione: presentati i risultati del programma Passi in avanti finanziato dalla Regione Calabria per 1,6 milioniIl presidente Occhiuto, intervenuto insieme all’assessore regionale alle Politiche sociali, Pasqualina Straface, e Adriana De Luca, presidente dell’Associazione Gli altri siamo noi, partner del prog ... msn.com
Dignità, opportunità e lavoro per le persone vulnerabiliColtiviamo agricoltura sociale compie dieci anni. Una comunità che investe nelle persone più fragili arricchisce l’intero territorio ... rinnovabili.it
Il giovane parroco passato da Busto Arsizio a Milano era diventato noto per i suoi video social, con qualche richiamo dalla Diocesi - facebook.com facebook
Pallavolo A2F - Ristori Tomberli e Beltrami dopo il 3-1 su Busto Arsizio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.