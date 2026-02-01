A Busto Arsizio, la cooperativa Solidarietà e servizi apre un nuovo spazio chiamato Il Cortile. È un luogo pensato per aiutare i genitori di bambini con disabilità e disturbi dello sviluppo. La struttura vuole offrire supporto pratico e un punto di riferimento vicino alle famiglie che affrontano queste sfide ogni giorno. Ora, le famiglie della zona avranno un nuovo spazio dove trovare ascolto e assistenza concreta.

bUSTO ARSIZIO, 1 febbraio 2026 – La coop sociale Solidarietà e servizi apre un nuovo spazio: il Cortile. L’obiettivo è sostenere le famiglie che ricevono una diagnosi di disabilità, o di disturbo del neurosviluppo, per i propri figli. “Il servizio si rivolge ai genitori – sottolinea Laura Puricelli, responsabile dell’Area autismo e autonomia –. Metteremo al centro le difficoltà che possono vivere nel momento in cui ricevono una diagnosi di disabilità per il proprio figlio, riconoscendo le competenze e la capacità di resilienza che ogni nucleo familiare possiede”. Autismo in Lombardia, numeri in crescita ma le scuole non hanno risorse Con sede in via Isonzo 2, lo spazio aperto e accessibile è pensato come un vero e proprio cortile: un luogo in cui entrare per parlare, condividere, fare domande e costruire insieme un percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disabilità e disturbi dello sviluppo: a Busto Arsizio apre il Cortile in aiuto dei genitori

Il 14 febbraio 2023, 21 attivisti di Scientist Rebellion e Extinction Rebellion bloccarono i jet privati a Malpensa, attirando l'attenzione sul cambiamento climatico.

