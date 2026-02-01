Disabilità e disturbi dello sviluppo | a Busto Arsizio apre il Cortile in aiuto dei genitori

A Busto Arsizio, la cooperativa Solidarietà e servizi apre un nuovo spazio chiamato Il Cortile. È un luogo pensato per aiutare i genitori di bambini con disabilità e disturbi dello sviluppo. La struttura vuole offrire supporto pratico e un punto di riferimento vicino alle famiglie che affrontano queste sfide ogni giorno. Ora, le famiglie della zona avranno un nuovo spazio dove trovare ascolto e assistenza concreta.

BUSTO ARSIZIO, 1 febbraio 2026  –   La coop sociale Solidarietà e servizi apre un nuovo spazio: il Cortile. L'obiettivo è sostenere le famiglie che ricevono una diagnosi di disabilità, o di disturbo del neurosviluppo, per i propri figli. "Il servizio si rivolge ai genitori – sottolinea Laura Puricelli, responsabile dell'Area autismo e autonomia –. Metteremo al centro le difficoltà che possono vivere nel momento in cui ricevono una diagnosi di disabilità per il proprio figlio, riconoscendo le competenze e la capacità di resilienza che ogni nucleo familiare possiede".  Autismo in Lombardia, numeri in crescita ma le scuole non hanno risorse Con sede in via Isonzo 2, lo spazio aperto e accessibile è pensato come un vero e proprio cortile: un luogo in cui entrare per parlare, condividere, fare domande e costruire insieme un percorso.

