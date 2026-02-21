Diretta gol Serie A | Lecce Inter 0-2 Decidono Mkhitaryan e Akanji

Mkhitaryan e Akanji hanno segnato i gol che hanno portato l’Inter a vincere 2-0 contro il Lecce, determinando il risultato finale. La partita ha visto un’Inter aggressiva che ha sfruttato le occasioni create nel secondo tempo. Il Lecce ha tentato di reagire, ma senza riuscire a trovare il pareggio. La vittoria permette all’Inter di salire in classifica, mentre il Lecce cerca riscatto nella prossima sfida. La partita si è conclusa con emozioni intense e molte occasioni da entrambe le parti.

