DIRETTA Cesena-Venezia 0-0 neanche in panchina Shpendi e Olivieri | poche emozioni al Manuzzi

Shpendi e Olivieri non sono scesi in campo durante la partita tra Cesena e Venezia, giocata al Manuzzi, a causa di una decisione dell’allenatore. La partita si è conclusa 0-0 e le occasioni sono state poche, senza emozioni forti. Al 26° minuto, il Cesena ha avuto una buona opportunità con un cross dalla destra, ma Cerri è stato anticipato da un intervento decisivo di un difensore del Venezia. Poco prima, al 25°, Mangraviti ha tentato un tiro che è finito alto sopra la traversa. Al 23°, un cross del Venezia si è spento tra le braccia del portiere

Tutto pronto per Cesena-Venezia allo stadio Manuzzi, partita delicata considerando che il Cavalluccio ha perso cinque delle ultime sette partite 26esimo: Cavalluccio pericoloso con un cross dalla destra, Cerri viene anticipato da un intevento provvidenziale di un difensore lagunare, sarebbe stato un tiro a botta sicura 23esimo: cross di un giocatore del Venezia che si spegne tra le braccia di Klinsmann. Fase di studio della partita, pochissime le emozioni