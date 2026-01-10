DIRETTA | Cesena-Empoli al Manuzzi si sfidano i gemelli Shpendi Bisoli titolare in panchina Castagnetti

Al Manuzzi, Cesena ed Empoli si affrontano nell'apertura del 2026, con il confronto tra i gemelli Cristian e Stiven Shpendi. Bisoli avrà il ruolo di allenatore in campo, mentre Castagnetti siederà in panchina. La partita rappresenta l'ultima del girone d'andata e mette in luce la presenza dei fratelli, uno in casa e l’altro in trasferta, nel contesto della stagione di Serie B.

La sfida al Manuzzi con l'Empoli apre il 2026 del Cesena. L'ultima gara del girone d'andata vede il duello tra i gemelli Cristian e Stiven Shpendi, quest'ultimo si è trasferito in Toscana nell'estate 2023 dopo 12 reti in bianconero nel campionato di Serie C. Empoli che arriva alla gara in decima. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Shpendi e Berti fanno volare il Cesena, prima vittoria al Manuzzi Leggi anche: Prima gioia stagionale al Manuzzi per il Cesena, i gioielli Shpendi e Berti abbattono la Carrarese Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cesena Empoli: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Cesena - Empoli in Diretta Streaming | IT; Cesena-Empoli, la sfida dei gemelli Shpendi: Stiven contro Christian, storie parallele di due giovani bomber; Cesena-Empoli 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche. Diretta Cesena Empoli/ Streaming video tv: l’ultima sfida del sabato! (Serie B, 10 gennaio 2025) - Diretta Cesena Empoli streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Dino Manuzzi per il diciannovesimo turno della Serie B stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

Cesena-Empoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it

Pronostico Cesena vs Empoli 10 Gennaio 2026 - Il 10 gennaio 2026 il Cesena ospita l’Empoli allo Stadio Dino Manuzzi in una partita di Serie B che può avere un forte impatto sulla parte alta della ... europacalcio.it

Temperature in diretta ore 14:00 Santa Sofia (FC) +12,3 gradi Imola +0,4 gradi #meteoforlicesena #garbino #libeccio #neve - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.