Regalo di Natale della guardia di finanza alla Caritas diocesana di Terni Narni Amelia
In occasione delle festività natalizie, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Terni, con il contributo della locale sezione dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, hanno acquistato generi di consumo che sono stati donati alla Caritas diocesana di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: “Serve un grande ospedale unico Terni–Narni–Amelia per il futuro della sanità provinciale”
Leggi anche: Frodo, maxi sequestro di 300 kg di pesce: la Guardia di Finanza li dona alla Caritas
Il regalo di Natale che salva la vita: donazione di sangue speciale della Guardia di Finanzia; VIDEO | Regali pericolosi sugli scaffali: la Guardia Finanza sequestra oltre 13.000 articoli natalizi nel Ragusano; GUARDIA DI FINANZA * «FESTA DI NATALE PER I PICCOLI FIGLI DELLE FIAMME GIALLE, LA CASERMA DI CALTANISSETTA SI TRASFORMA IN UN VILLAGGIO DI ALLEGRIA; Castel Di Sangro: scegli il tuo regalo raffinato da Eccellenze enoteca e degustazione. Scegli i panettoni artigianali Torraga.
GUARDIA DI FINANZA * «FESTA DI NATALE PER I PICCOLI FIGLI DELLE FIAMME GIALLE, LA CASERMA DI CALTANISSETTA SI TRASFORMA IN UN VILLAGGIO DI ALLEGRIA» - I bambini sono stati allietati da giochi di magia e animazione, condividendo la mattinata con i propri genitori e costruendo dolci ricordi, accalorati dagli educatori ed animatori della Società ... agenziagiornalisticaopinione.it
Finanza, operazione “Regalo di Natale” per smantellare un casinò clandestino - Viareggio, 23 dicembre 2025 – Operazione della Guardia di finanza a Viareggio: trovata una bisca dove si praticava gioco d'azzardo. msn.com
Catanzaro, la Guardia di Finanza consegna regali di Natale ai bambini di pediatria - ST Pierpaolo Manno, accompagnato dal Capo Ufficio Sanitario del Comando Regionale Calabria Cap. msn.com
All'Antico Vinaio. . Ecco il regalo che ho chiesto a Babbo Natale Tanti tantissimi auguri di buon Natale ad ognuno di voi - facebook.com facebook
Questo Natale facciamo un regalo al Mare x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.