In occasione delle festività natalizie, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Terni, con il contributo della locale sezione dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, hanno acquistato generi di consumo che sono stati donati alla Caritas diocesana di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Regalo di Natale della guardia di finanza alla Caritas diocesana di Terni Narni Amelia

