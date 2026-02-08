Thorstvedt segna arbitro annulla il gol | cos’è successo in Sassuolo-Inter

Durante la partita di oggi tra Sassuolo e Inter, l’arbitro ha annullato un gol del Sassuolo segnato da Thorstvedt. L’azione era partita con Laurienté, che si trovava in fuorigioco all’inizio, e per questo motivo il gol è stato annullato. La decisione ha fatto discutere i tifosi e gli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Sassuolo-Inter. Oggi, domenica 8 febbraio, è stato annullato un gol al Sassuolo, andato in rete con Thortstvedt, per un fuorigioco a inizio azione di Laurienté. Succede tutto al 41' del primo tempo, sul risultato di 2-0 per i nerazzurri firmato Bisseck e Thuram. Laurienté crossa sul secondo palo trovando Berardi.. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Sassuolo Inter Prati segna di testa, l’arbitro annulla il gol: cos’è successo in Inter-Torino Durante la partita di Coppa Italia, Prati ha segnato di testa, ma l’arbitro ha annullato il gol. Leao segna in contropiede, l’arbitro annulla: cos’è successo in Milan-Lecce Durante la partita tra Milan e Lecce, valida per la 21ª giornata di Serie A, è avvenuto un episodio arbitrale che ha suscitato discussioni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sassuolo Inter Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Sassuolo-InterEpisodio arbitrale in Sassuolo-Inter. Oggi, domenica 8 febbraio, è stato annullato un gol al Sassuolo, andato in rete con Thortstvedt, per un fuorigioco a inizio azione di Laurienté. Succede tutto al ... adnkronos.com Moviola Sassuolo-Inter: perché è stato annullato il goal segnato da Thorstvedt e perché Matic è stato espulsoIl Sassuolo ospita l’Inter nel ventiquattresimo turno di Serie A: gli episodi da moviola del match. goal.com #Sassuolo 0-4 #Inter : Manuel Akanji, another Dimarco assist! #SassuoloInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Sassuolo-Inter is on facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.