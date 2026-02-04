Prati segna di testa l’arbitro annulla il gol | cos’è successo in Inter-Torino

Durante la partita di Coppa Italia, Prati ha segnato di testa, ma l’arbitro ha annullato il gol. I giocatori dell’Inter sono rimasti increduli, mentre il Torino ha festeggiato la decisione. La partita è ancora in corso e l’episodio ha acceso le polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Inter-Torino. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri hanno sfidato i granata nei quarti di finale di Coppa Italia. Sul punteggio di 2-1, al 74', la squadra di Baroni riesce a trovare il pareggio, completando così la rimonta da 2-0, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco.

