Assemblea sindacale in Assa | raccolta rifiuti e apertura delle isole ecologiche a rischio
Un'altra possibile giornata di disagi per la raccolta dei rifiuti e i servizi Assa.L'azienda ha infatti comunicato che, oltre alla giornata di sciopero nazionale indetta per mercoledì 10 dicembre, potranno esserci disagi per un’assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali Cigil. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? #ComuneMilano #Avviso Martedì 9 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, si terrà un’assemblea sindacale promossa dall'Organizzazione Sindacale FP CGIL, rivolta alle lavoratrici e lavoratori, iscritte/i e simpatizzanti, con qualifica di Elevate Qualificazio - facebook.com Vai su Facebook
Modifiche di orari ai Centri di raccolta - Il Gruppo Hera comunica variazioni negli orari dei Centri di raccolta di Ferrara per un'assemblea sindacale. ilrestodelcarlino.it scrive
Raccolta fondi per aiutare Gaza - Nel corso dell’assemblea sindacale dei lavoratori della Sammontana che si è svolta nei giorni scorsi, è stata approvata anche un’azione... Scrive lanazione.it
L’Alba, la vertenza accelera. Sudd Cobas chiamano a raccolta: "Assemblea sul futuro della filiera" - L’incontro pubblico si svolgerà domenica 23 novembre alle 17 nella sede del sindacato in via San Jacopo 7 "Si potrà cantare vittoria solo quando i 18 operai rientreranno al lavoro con condizioni ... Da lanazione.it
Vertenza Xilopan, due le proposte uscita subito o cassa integrazione - Sono due le proposte che i sindacati metteranno sul tavolo della proprietà della Xilopan per arrivare ad un accordo sui licenziamenti alla storica fabbrica di produzione di pannelli truciolari a ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
L’Alba, la vertenza accelera. Sudd Cobas chiamano a raccolta: "Assemblea sul futuro della filiera" - confezione L’Alba sta proseguendo spedita: il primo tavolo di filiera, convocato dalla Provincia di Prato, sta segnando la strada percorribile insieme al sindacato Sudd ... Lo riporta msn.com