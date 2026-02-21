Diavolo di social Fanno male ma far finta che non esistano non è la cura
L’uso smodato dei social network ha causato problemi concreti alla salute mentale di molti giovani. Le testimonianze di esperti e le statistiche evidenziano un aumento di ansia e depressione legati all’uso quotidiano di queste piattaforme. Nonostante ciò, alcuni adulti preferiscono ignorare il problema, pensando che si possa semplicemente evitare. Ignorare questa realtà non aiuta a risolvere la crisi, che continua a coinvolgere sempre più utenti tra i 15 e i 24 anni.
Il giornalista Carlo Verdelli ha scritto un libro, "Il diavolo in tasca", dove mette insieme "i danni dell'iPhone spiegati bene". Ma la soluzione non può essere tornare indietro. E poi noi ci concentriamo sui giovani, ma siamo sicuri che invece ai boomer i social facciano bene? "Gli smartphone sono peggio della cocaina”, ci diceva Brett Easton Ellis in un’intervista a Review. Il governo socialista di Sánchez si è accodato alla lista crescente di nazioni che vieta i social ai minorenni – tanto che Elon Musk, proprietario di X, lo ha chiamato “Dirty Sánchez”, un traditore e un tiranno. Aveva iniziato l’Australia l’anno scorso con un divieto totale per gli under 16.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Adolescenza, aggressività, armi da taglio. L'esperta: «Quello che oggi i ragazzi ci comunicano in diversi modi è che stanno estremamente male. Fanno del male agli altri, ma soprattutto lo fanno a se stessi»A La Spezia si è recentemente verificato un grave episodio che evidenzia il disagio tra i giovani.
Meloni continua a dire che i giudici devono fare quel che dice lei, ma tutti fanno finta di non capireGiorgia Meloni torna a chiedere ai giudici di agire senza esitazioni.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Al diavolo, vattene! I virtuosi musicali virali che riportano intelligenza e genialità sui social media; La Bella del Diavolo: Michela Mazzoleni accende i tifosi del Milan; Donna di 50 anni perde la vita al ponte del diavolo di Lanzo; Alberto Ravagnani (l'ex prete social) contro gli haters cattolici: Che razza di religione abbiamo costruito?.
Cosa diavolo fanno tutto il giorno gli italiani online?Tutti incollati al telefono (o al pc), ma cosa fanno gli italiani online? La Digital Consumer Trends Survey 2022 di Deloitte prova a dare una risposta alla domanda, avendo intervistato 2000 persone ... 105.net
È disponibile in libreria a Morciano "Il diavolo in tasca. Genitori e figli prigionieri del telefonino" di Carlo Verdelli! "Un magistrale reportage narrativo, in forma di pamphlet, che lancia un grido d’allarme sulla dipendenza da cellulare e sulle conseguenze del cap - facebook.com facebook