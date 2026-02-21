Diavolo di social Fanno male ma far finta che non esistano non è la cura

L’uso smodato dei social network ha causato problemi concreti alla salute mentale di molti giovani. Le testimonianze di esperti e le statistiche evidenziano un aumento di ansia e depressione legati all’uso quotidiano di queste piattaforme. Nonostante ciò, alcuni adulti preferiscono ignorare il problema, pensando che si possa semplicemente evitare. Ignorare questa realtà non aiuta a risolvere la crisi, che continua a coinvolgere sempre più utenti tra i 15 e i 24 anni.

Il giornalista Carlo Verdelli ha scritto un libro, "Il diavolo in tasca", dove mette insieme "i danni dell'iPhone spiegati bene". Ma la soluzione non può essere tornare indietro. E poi noi ci concentriamo sui giovani, ma siamo sicuri che invece ai boomer i social facciano bene? "Gli smartphone sono peggio della cocaina”, ci diceva Brett Easton Ellis in un’intervista a Review. Il governo socialista di Sánchez si è accodato alla lista crescente di nazioni che vieta i social ai minorenni – tanto che Elon Musk, proprietario di X, lo ha chiamato “Dirty Sánchez”, un traditore e un tiranno. Aveva iniziato l’Australia l’anno scorso con un divieto totale per gli under 16.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Adolescenza, aggressività, armi da taglio. L'esperta: «Quello che oggi i ragazzi ci comunicano in diversi modi è che stanno estremamente male. Fanno del male agli altri, ma soprattutto lo fanno a se stessi»A La Spezia si è recentemente verificato un grave episodio che evidenzia il disagio tra i giovani.

Meloni continua a dire che i giudici devono fare quel che dice lei, ma tutti fanno finta di non capireGiorgia Meloni torna a chiedere ai giudici di agire senza esitazioni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.