Diamanti e fuga sull’A1 | inseguimento notturno auto rubata e bottino
Un inseguimento notturno sull’autostrada A1 ha coinvolto un’auto rubata, che ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine. Durante la fuga, il veicolo ha abbandonato l’auto e ha lasciato dietro di sé un carico di diamanti nascosti nel bagagliaio. La polizia sta ancora indagando sulle origini del bottino e sui motivi che hanno portato alla fuga. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento di un ingente tesoro di pietre preziose.
Un inseguimento notturno sull’autostrada A1, un veicolo abbandonato e il ritrovamento di un ingente quantitativo di diamanti. Questa la sequenza di eventi che si è consumata nella serata di domenica 15 febbraio, innescando un’indagine a tutto campo per risalire ai responsabili e alla provenienza delle pietre preziose. L’auto, risultato rubata in provincia di Bergamo a fine gennaio, è stata lasciata dai fuggitivi all’altezza del chilometro 186 della carreggiata nord dell’Autosole. La vicenda, che ha protagonisti agenti della sottosezione di polizia stradale di Bologna sud, si è sviluppata rapidamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Inseguimento in FiPiLi. Montopoli-Ponsacco. Fuga sull’auto rubata. Accerchiato e fermatoNella giornata di oggi, un inseguimento sulla FiPiLi ha coinvolto un'auto rubata, proseguendo poi tra Montopoli e Ponsacco, fino al centro cittadino e via di Gello.
Banditi in fuga sull’A1, speronano l’auto della polizia: inseguimento e sparatoria nei campiUna pattuglia della Polstrada ha tentato di fermare una Golf sospetta lungo l’A1 tra Arezzo e Monte San Savino.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Episodi di violenza tra strada e parcheggio, il Pd chiede sicurezza: Servono gli 'Street tutor'; Noceto, si finge finanziere e deruba una 95enne: arrestato dopo la fuga nei campi; Armati di pistola pedinano gioielliere, poi il pestaggio e lo sparo: commerciante reagisce e li mette in fuga; Truffa un’anziana di 95 anni rubandole denaro e preziosi spacciandosi per un finanziere: catturato 18enne dopo una fuga nei campi.
Bologna, suv abbandonato in autostrada con dentro dei diamanti: ladri in fuga a piediTre sospetti in fuga dopo il ritrovamento di un’auto rubata con diamanti e arnesi da scasso sull’A1 a Bologna. Indagini in corso. virgilio.it
Furto in villa: spariti diamanti, orologi e monete d’oroUna villa sulle colline di Revigliasco, in strada del Redentore, è stata presa di mira da una banda di ladri professionisti. Il colpo, avvenuto a fine mese di gennaio in pieno giorno, ha fruttato ai m ... torinoggi.it
Ilary Blasi il giorno di San Valentino riceve dal suo amato Bastian Muller l'anello di diamanti per la promessa di matrimonio. Un diamante solitario che brilla più delle luci della Tour Eiffel che si stagliano sullo sfondo, accompagnato da una promessa che sa di - facebook.com facebook