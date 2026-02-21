Diamanti e fuga sull’A1 | inseguimento notturno auto rubata e bottino

Un inseguimento notturno sull’autostrada A1 ha coinvolto un’auto rubata, che ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine. Durante la fuga, il veicolo ha abbandonato l’auto e ha lasciato dietro di sé un carico di diamanti nascosti nel bagagliaio. La polizia sta ancora indagando sulle origini del bottino e sui motivi che hanno portato alla fuga. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento di un ingente tesoro di pietre preziose.

Un inseguimento notturno sull’autostrada A1, un veicolo abbandonato e il ritrovamento di un ingente quantitativo di diamanti. Questa la sequenza di eventi che si è consumata nella serata di domenica 15 febbraio, innescando un’indagine a tutto campo per risalire ai responsabili e alla provenienza delle pietre preziose. L’auto, risultato rubata in provincia di Bergamo a fine gennaio, è stata lasciata dai fuggitivi all’altezza del chilometro 186 della carreggiata nord dell’Autosole. La vicenda, che ha protagonisti agenti della sottosezione di polizia stradale di Bologna sud, si è sviluppata rapidamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

