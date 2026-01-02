Inseguimento in FiPiLi Montopoli-Ponsacco Fuga sull’auto rubata Accerchiato e fermato

Nella giornata di oggi, un inseguimento sulla FiPiLi ha coinvolto un'auto rubata, proseguendo poi tra Montopoli e Ponsacco, fino al centro cittadino e via di Gello. L'intera operazione si è conclusa con l'accerchiamento e l’arresto del veicolo, garantendo il ripristino della sicurezza nella zona.

PONSACCO-MONTOPOLI Inseguimento da Montopoli a Ponsacco sulla FiPiLi e poi verso il centro della cittadina del mobile e ancora in via di Gello. E qui, grazie a una perfetta manovra di accerchiamento da parte delle pattuglie dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Miniato e della stazione di San Romano si è fermata la fuga di un 31enne a bordo di un’auto rubata, un Fiat Doblò di proprietà di un 64enne. Il furto risale al 30 dicembre. Il recupero dopo l’inseguimento è della notte successiva, quella del 31 dicembre. L’auto segnalata perché oggetto di furto è stata notata dalla pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Miniato poco prima delle 2 sulla Tosco Romagnola dove i militari dell’Arma stavano effettuando un normale servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

