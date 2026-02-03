Banditi in fuga sull’A1 speronano l’auto della polizia | inseguimento e sparatoria nei campi

Una pattuglia della Polstrada ha tentato di fermare una Golf sospetta lungo l’A1 tra Arezzo e Monte San Savino. I banditi, invece di fermarsi, hanno speronato l’auto della polizia e sono scappati sui campi. È iniziato un inseguimento che si è concluso con una sparatoria. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando i fuggitivi, mentre la macchina dei banditi è stata trovata abbandonata nei pressi dell’autostrada.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Tensione nella serata di ieri sera, lunedì 2 febbraio, lungo l’autostrada A1 dove una pattuglia della Polstrada ha intercettato un’auto sospetta, una Golf, nel tratto aretino dell'Autosole tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Roma. Gli agenti hanno subito intimato l’alt alla vettura che non solo non si è fermata ma ha, speronato il mezzo della polizia, i due a bordo hanno poi abbandonato la Golf lungo la corsia di emergenza e si sono gettati nella scarpata fuggendo a piedi nei campi. Ne è nato un un inseguimento che si concluso con una sparatoria nella quale almeno uno dei due fuggitivi è rimasto ferito a una spalla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

