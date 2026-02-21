Di Bisceglie | Ho battuto ogni pregiudizio Priorità al dialogo

Luciana Di Bisceglie ha fatto notizia per essere diventata il primo presidente donna della Camera di Commercio di Bari, a 48 anni. La sua nomina deriva dalla volontà di abbattere stereotipi e di puntare su un confronto diretto con gli operatori locali. Nata a Bisceglie, ha dedicato anni alla promozione delle imprese del territorio, organizzando incontri e iniziative per rafforzare il settore. Ora si impegna a migliorare i servizi alle aziende della provincia.

A 48 anni prima pugliese presidente di una Camera di Commercio: Luciana Di Bisceglie, classe 76, porta da sempre dentro di sé la passione per la rappresentanza. Racconta del suo traguardo, dello scetticismo iniziale, ma con ironia e consapevolezza. «Sono convinta - dice - che prima di me ci siano state altre donne capaci di assumere questo ruolo. Ma spesso anche quel sentimento molto forte di cura della famiglia che non siamo disposte a delegare è un ostacolo». Impegno e determinazione, con uno sguardo particolare alle Donne costituenti, per uno sviluppo economico del territorio coerente con le istanze delle comunità che lo abitano.