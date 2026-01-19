Prima storica vittoria per l' Unione Rugbistica Anconetana in Serie A | Bisceglie battuto 34-5
L’Unione Rugbistica Anconitana ottiene la sua prima vittoria storica in Serie A femminile, battendo in trasferta il Bisceglie con il punteggio di 34-5. Un risultato importante che segna un passo avanti per la squadra seniores, confermando il progresso e la crescita del rugby femminile nella società. Questa vittoria rappresenta un momento significativo nel percorso sportivo dell’Unione Rugbistica Anconitana.
ANCONA – Arriva in trasferta la prima, storica vittoria in Serie A femminile per la squadra seniores dell’Unione Rugbistica Anconitana. Nella quarta giornata del campionato, girone 3, le doriche si impongono sul campo del Bisceglie Rugby con il punteggio di 5-34, conquistando il primo successo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
