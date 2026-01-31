La dottoressa Delia Brunello torna in tv dall’1 febbraio su Rai1 con la terza stagione di *Cuori*. Pilar Fogliati riprende il ruolo di una delle medici più coraggiose e determinata, pronta a sfidare ogni pregiudizio nel mondo della cardiochirurgia. La serie riparte con nuove sfide e tanta passione, mostrando ancora una volta il coraggio e la dedizione di chi lavora in prima linea.

( a skanews) – La dottoressa Delia Brunello interpretata da Pilar Fogliati torna dall’1 febbraio su Rai1 con la terza stagione di Cuori, la serie dedicata alle imprese di un gruppo di medici pionieri della cardiochirurgia. Cuori 3 con Matteo Martari, diretta da Riccardo Donna, andrà in onda in sei serate. Ritroviamo i protagonisti 5 anni dopo, siamo nel 1974, e al centro del racconto ci sono le nuove sfide professionali di questi medici del reparto di cardiologia dell’ospedale Molinette di Torino. Pilar Fogliati, da attrice a youtuber. guarda le foto «Per me il personaggio di Delia rappresenta come attrice l’opportunità di andare un po’ indietro negli anni e vedere le donne che hanno lottato per dei diritti per i quali io non ho lottato, ma di cui sto giovando. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Delia Brunello è pronta a sfidare di nuovo ogni pregiudizio

Approfondimenti su Delia Brunello

Ultime notizie su Delia Brunello

Cuori 3, anticipazioni: Delia crede che Alberto stia rivedendo la sua ex KarenLa terza stagione di Cuori va in onda da domenica 8 febbraio con un doppio appuntamento fissato al lunedì. Inizialmente la serie era stata programmata per l'autunno del 2025, ma poi è slittata. Tra le ... it.blastingnews.com

RaiPlay. . La terza stagione di Cuori è in anteprima solo su RaiPlay! A Torino, tra gli anni '60 e '70, un gruppo di cardiochirurghi capitanato dalla dottoressa Delia Brunello e dal dottor Alberto Ferraris è impegnato a rivoluzionare la medicina sperimentando n - facebook.com facebook

