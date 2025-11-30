I carabinieri scoprono una stalla abusiva denunciato il proprietario di un cavallo

30 nov 2025

Un mirato intervento dei carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania ed in sinergia con i colleghi della compagnia di Paternò, è stato individuato un allevamentodi cavalli abusivo in un’area rurale del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

