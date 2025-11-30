I carabinieri scoprono una stalla abusiva denunciato il proprietario di un cavallo
Un mirato intervento dei carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania ed in sinergia con i colleghi della compagnia di Paternò, è stato individuato un allevamentodi cavalli abusivo in un’area rurale del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si allaga la casa, i carabinieri scoprono 70 chili di hashish a Pieve Emanuele, nel Milanese: due arresti. Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Lasciano il #rubinetto aperto e i #Carabinieri scoprono #70kg di #droga in un #appartamento L’intervento per una #perdita d’ #acqua che ha causato un grande #allagamento porta all’ #arresto di #dueuomini #incensurati a #PieveEmanuele Vai su X
Trovata stalla abusiva a Santa Maria di Licodia: denunciato un 34enne - Una stalla abusiva in aperta campagna è stata scoperta dai carabinieri: sequestrato il cavallo e denunciato il proprietario. Riporta meridionews.it
Galatone (LE), scoperta discarica abusiva in campagna: due denunce - A Galatone i Carabinieri fermano un furgone carico di rifiuti e scoprono una discarica abusiva nascosta tra la vegetazione. Si legge su trmtv.it