Ostia Lido struttura ricettiva sconosciuta al Fisco | sede fittizia a Malta

La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto una struttura ricettiva sconosciuta al Fisco a Ostia Lido. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato una sede fittizia aperta a Malta, che veniva usata per gestire l’attività senza regolare autorizzazione. Gli investigatori stanno verificando i dettagli e cercando di risalire ai responsabili.

Ostia, 28 gennaio 2026 – Prosegue l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma sul litorale capitolino, con controlli mirati a Ostia Lido nell’ambito del contrasto all’economia sommersa e all’abusivismo. Le verifiche hanno interessato in particolare le strutture ricettive extra-alberghiere, con accertamenti sul rispetto della normativa nazionale e regionale di settore. I controlli sono stati condotti dai militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma. Nel corso delle ispezioni, per sette strutture è stata riscontrata l’omessa dichiarazione di redditi per un importo complessivo superiore ai 400 mila euro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Ostia Lido Incendio nella struttura ricettiva, intossicato un dipendente Nella prima mattinata di oggi, si è verificato un incendio all’interno di una struttura ricettiva a Salice Salentino. Beach Clean Up al Lido di Ostia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ostia Lido Argomenti discussi: Lido di Ostia – La Guardia di finanza scova una struttura ricettiva completamente abusiva; Ostia, Lega: Roma Capitale in ritardo sulla gestione del litorale: ma la colpa è dei cittadini?; Ostia, strutture fantasma e affitti irregolari: la Finanza scopre redditi nascosti per oltre 400mila euro; Ostia | Lega Rroma Capitale in ritardo su gestione litorale. Ostia Lido, struttura ricettiva sconosciuta al Fisco: sede fittizia a MaltaI controlli della Guardia di Finanza, nel mirino 7 strutture ricettive. Redditi non dichiarati per oltre 400 mila euro ... ilfaroonline.it Lido di Ostia – La Guardia di finanza scova una struttura ricettiva completamente abusiva: per il Fisco non esistevaROMA - Prosegue l’azione della Guardia di finanza del comando provinciale di Roma sul litorale capitolino, nell’ambito delle attività di contrasto all’e ... etrurianews.it Buongiorno a tutti da Max Ostia Lido (Roma)ore7:15 del 27/01/2026 temperatura 1°giornata soleggiata,mare calmo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.