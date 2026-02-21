Destinazione Spagna Wizz Air aumenta l’offerta da Malpensa
Wizz Air ha annunciato un aumento delle rotte verso la Spagna, puntando a rafforzare la presenza nel mercato europeo. La compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel recente anno, segnando un record. A Milano, Wizz Air ha svelato le nuove destinazioni previste per il 2026, in collaborazione con l’Ente Spagnolo del Turismo. La decisione mira a soddisfare la crescente domanda di voli tra Italia e Spagna.
Wizz Air fa rotta verso la Spagna. La compagnia aerea reduce da un anno record con oltre 21 milioni di passeggeri trasportati in Italia, e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato a Milano le rotte del vettore verso il paese iberico per il 2026. Lo scalo di Milano Malpensa si conferma come una delle basi italiane più interessanti per i flussi turistici verso la Spagna, mercato tra i più dinamici nel network globale di Wizz Air. Nel 2025, Wizz Air ha trasportato in Italia 21 milioni di passeggeri (+8,9% rispetto al 2024), operando su un network di 271 rotte verso 33 paesi. In Lombardia, il successo è confermato da oltre 35 milioni di passeggeri trasportati in totale.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Malpensa, da maggio Wizz Air vola a BilbaoA partire dall’11 maggio, Wizz Air amplia la sua offerta dall’aeroporto di Milano Malpensa introducendo una nuova rotta per Bilbao, in Spagna.
Wizz Air cresce a Malpensa, da maggio voli giornalieri per Palma di MaiorcaWizz Air amplia la sua presenza a Milano Malpensa, annunciando l’introduzione di una nuova rotta verso Palma di Maiorca.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Destinazione Spagna. Wizz Air aumenta l’offerta da Malpensa; Offerte di primavera da non perdere: voli low cost da sogno con la promozione Wizz Air; Capodanno alle Canarie 2026, le mete migliori e cosa fare isola per isola; Voli low cost: le migliori offerte di Febbraio in partenza dagli aeroporti italiani.
Wizz Air, boom di rotte per la Spagna da Malpensa: ecco tutti i voliWizz Air, la compagnia aerea reduce da un anno record con oltre 21 milioni di passeggeri trasportati in Italia, e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato oggi a Milano le rotte del vettore verso ... leggo.it
Offerte di primavera da non perdere: voli low cost da sogno con la promozione Wizz AirPromozione Wizz Air con tariffe scontate per tante destinazioni: collegamenti diretti dall’Italia per viaggi primaverili super convenienti scontati fino al 15% ... siviaggia.it
Carnevale 2026 , destinazione Spagna RSA Miggiano - Madonna del Carmine - facebook.com facebook