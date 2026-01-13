A partire dall’11 maggio, Wizz Air amplia la sua offerta dall’aeroporto di Milano Malpensa introducendo una nuova rotta per Bilbao, in Spagna. La tratta sarà operata con Airbus A321neo quattro volte alla settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Questa novità fa parte della strategia di crescita della compagnia, offrendo ai passeggeri più opzioni di viaggio tra Italia e Spagna.

Wizz Air prosegue nella sua strategia di crescita sull’aeroporto di Milano Malpensa con il lancio della nuova rotta verso Bilbao, in Spagna che prenderà il via l' 11 maggio prossimo e sarà operato 4 volte a settimana - lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - con gli Airbus A321neo. Bilbao, cuore pulsante dei Paesi Baschi, è una delle mete più affascinanti della penisola Iberica, celebre per il perfetto equilibrio tra avanguardia architettonica e radici storiche. Dominata dall'iconica silhouette del Museo Guggenheim, la città ha trasformato il proprio passato industriale in un polo mondiale di design e cultura, con un'offerta che spazia dall'arte alla cucina d'alto livello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Malpensa, da maggio Wizz Air vola a Bilbao

Leggi anche: Wizz Air cresce a Malpensa, da maggio voli giornalieri per Palma di Maiorca

Leggi anche: Da Bergamo si vola verso la Moldavia: 4 voli Wizz Air a settimana per Chisinau

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Wizz Air cresce a Malpensa e inaugura il collegamento con Bilbao; Wizz Air, annunciata la nuova rotta da Milano Malpensa a Bilbao; Wizz Air apre una nuova rotta da Roma; Wizz Air, nuova rotta da Napoli per Palma di Maiorca.

Wizz Air apre un nuovo collegamento da Malpensa a Bilbao - Dal mese di maggio quattro voli settimanali verso i Paesi Baschi: cresce il network internazionale della compagnia sullo scalo lombardo ... laprovinciadivarese.it