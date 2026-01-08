Apparecchia la tavola con la cocaina e una pistola | la moglie chiama la polizia e lo fa arrestare

Durante la notte nel centro storico di Napoli, la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine. La scena, che ha sorpreso gli agenti, includeva un tavolo apparecchiato con cocaina e una pistola. La moglie, preoccupata, ha chiamato le autorità, che sono intervenute prontamente. L’arresto conferma l’attenzione delle forze di sicurezza sul fenomeno del traffico di droga nella zona.

Nel centro storico di Napoli, nella notte, un uomo di 45 anni, con precedenti, è stato arrestato dai poliziotti, che l'hanno sorpreso in casa mentre consumava cocaina. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

