Apparecchia la tavola con la cocaina e una pistola | la moglie chiama la polizia e lo fa arrestare

Durante la notte nel centro storico di Napoli, la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine. La scena, che ha sorpreso gli agenti, includeva un tavolo apparecchiato con cocaina e una pistola. La moglie, preoccupata, ha chiamato le autorità, che sono intervenute prontamente. L’arresto conferma l’attenzione delle forze di sicurezza sul fenomeno del traffico di droga nella zona.

Tavola "apparecchiata" con pistola e cocaina: arrestato grazie alla moglie - La notte scorsa la polizia ha tratto in arresto un 45enne napoletano per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ... napolitoday.it

Borgo delle Tovaglie. Coro Gospel 'Collegio Villoresi San Giuseppe' · Oh Happy Day. “Perché ti dai pena ad apparecchiare con cura la tavola anche per pranzare con un’insalsta” Me lo sono sentito chiedere a volte. Mi è stato detto:” io preferisco non perdere - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.