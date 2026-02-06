Olympiacos-Virtus Bologna oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Questa sera si gioca la partita tra Olympiacos e Virtus Bologna, penultima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La Virtus arriva in Grecia con l’obiettivo di mettere in difficoltà gli avversari e cercare punti preziosi in trasferta. La palla a spicchi scenderà a metà pomeriggio, con diretta tv e streaming disponibili per seguire ogni azione. I tifosi sono già in fermento, pronti a tifare i loro e a sperare in una vittoria importante.

Appuntamento oggi per la ventisettesima giornata dell'Eurolega 2025-2026 e questa sera la Virtus Bologna gioca in casa dell'Olympiakos. Al Peace and Friendship Stadium, con palla a due alle 20.15, va in scena una partita fondamentale per gli emiliani nella rincorsa a un posto ai play-in dopo il pesante ko casalingo contro il Villeurbanne. Il ko contro i francesi è stato un duro colpo per i ragazzi di Ivanovic nella corsa alla post season, con il decimo posto lontano tre successi, ma soprattutto duro per il morale, con il Villeurbanne che a Bologna ha vinto per la prima volta in trasferta questa'anno.

