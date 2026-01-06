Schio-Derthona Finale Coppa Italia basket femminile 2026 | orario tv programma streaming
La finale della Coppa Italia di basket femminile 2026 si disputerà tra Famila Wuber Schio e Autosped G BCC Derthona. Di seguito, vengono forniti dettagli su orario, programmazione televisiva, streaming e il calendario completo dell’evento.
La finale della Coppa Italia 2026 di basket femminile sarà tra la Famila Wuber Schio e l’Autosped G BCC Derthona. Le venete hanno raggiunto per la sesta volta consecutiva l’ultimo atto della competizione (cinque trionfi nelle precedenti finali), mentre per le piemontese, che giocano in casa, è la prima storica finale. Tutto facile per Schio, che domina contro la Dinamo Sassari, vincendo per 88-56. Una semifinale a senso unico e che si era già chiusa dopo il primo quarto, visto il vantaggio delle venete di sedici punti. Un divario che si è poi notevolmente allargato tra secondo e terzo quarto, con il Famila che ha gestito anche le fatiche in vista della finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
