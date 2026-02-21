Deromedis-Tomasoni sorrisi a Casa Italia per la doppietta a Milano Cortina | Intelligenti per una volta di solito ci buttiamo fuori

Simone Deromedis e Federico Tomasoni hanno conquistato la doppietta a Milano Cortina, portando sorrisi a Casa Italia. La loro vittoria deriva dal loro impegno e dalla strategia vincente durante le gare. La presenza di tifosi entusiasti testimonia il successo degli atleti. La coppia si mostra felice e rilassata, mentre riceve gli applausi del pubblico. La loro prestazione dimostra quanto possa fare la determinazione in uno sport competitivo. La scena si conclude con un momento di festa e soddisfazione.

(Adnkronos) – Simone Deromedis e Federico Tomasoni arrivano a Casa Italia accolti dagli applausi. E il sorriso dice tutto. La loro doppietta a Milano Cortina, rispettivamente con oro e argento nella finale di ski cross, non è un sogno. Il 'Medal moment' certifica il traguardo. "Oggi abbiamo avuto degli sci super veloci, è stato il.

Olimpiadi Milano-Cortina, doppietta Italia nello ski cross maschile: oro di Deromedis e argento di TomasoniDeromedis e Tomasoni conquistano due medaglie d'oro e d'argento nello ski cross maschile alle Olimpiadi Milano-Cortina, portando un risultato storico per l’Italia.

