Derby dello Stretto pareggio infuocato | Reggina e Messina bloccate 1-1 la lotta per la Serie D non decolla

La partita tra Reggina e Messina si è conclusa con un pareggio di 1-1, perché entrambe le squadre hanno cercato di evitare la sconfitta senza rischiare troppo. La sfida, giocata davanti a migliaia di tifosi, ha visto entrambe le formazioni mettere in campo tanta intensità, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. La situazione in classifica rimane incerta, con le due squadre ferme a un punto ciascuna e ancora lontane dalla conquista di una posizione utile per la promozione.

Derby dello Stretto, un punto a testa che non basta: Reggina e Messina impantanate nella lotta per la Serie D. Reggio Calabria – Il derby calabro-siciliano tra Reggina e Messina si è concluso con un pareggio per 1-1 al Granillo, un risultato che non soddisfa nessuna delle due squadre. L’incontro, disputato il 15 febbraio 2026, ha visto oltre 7.000 tifosi gremire lo stadio, creando un’atmosfera infuocata e un record di affluenza negli ultimi anni, ma il punto a punto non cambia significativamente le prospettive in classifica per amaranto e giallorossi. Un’Atmosfera Incandescente, un Pareggio Amaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Messina di Vincenzo Feola ha conquistato un punto nel derby dello Stretto contro la Reggina, terminato 1-1 allo stadio “Granillo”.

La coreografia della Reggina ha riempito di colori e simboli il campo di Reggio Calabria, dimostrando passione e orgoglio, anche se il settore ospiti era vuoto.

