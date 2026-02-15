Derby dello Stretto pareggio infuocato | Reggina e Messina bloccate 1-1 la lotta per la Serie D non decolla
La partita tra Reggina e Messina si è conclusa con un pareggio di 1-1, perché entrambe le squadre hanno cercato di evitare la sconfitta senza rischiare troppo. La sfida, giocata davanti a migliaia di tifosi, ha visto entrambe le formazioni mettere in campo tanta intensità, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. La situazione in classifica rimane incerta, con le due squadre ferme a un punto ciascuna e ancora lontane dalla conquista di una posizione utile per la promozione.
Derby dello Stretto, un punto a testa che non basta: Reggina e Messina impantanate nella lotta per la Serie D. Reggio Calabria – Il derby calabro-siciliano tra Reggina e Messina si è concluso con un pareggio per 1-1 al Granillo, un risultato che non soddisfa nessuna delle due squadre. L’incontro, disputato il 15 febbraio 2026, ha visto oltre 7.000 tifosi gremire lo stadio, creando un’atmosfera infuocata e un record di affluenza negli ultimi anni, ma il punto a punto non cambia significativamente le prospettive in classifica per amaranto e giallorossi. Un’Atmosfera Incandescente, un Pareggio Amaro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il Messina sfiora il colpaccio contro la Reggina nel derby dello Stretto
Il Messina di Vincenzo Feola ha conquistato un punto nel derby dello Stretto contro la Reggina, terminato 1-1 allo stadio “Granillo”.
Derby dello Stretto: la coreografia reggina celebra storia e orgoglio, nonostante il settore ospiti vuoto.
La coreografia della Reggina ha riempito di colori e simboli il campo di Reggio Calabria, dimostrando passione e orgoglio, anche se il settore ospiti era vuoto.
