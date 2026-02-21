Deranque denuncia un aumento delle tensioni tra Italia e Francia, causato dall’uccisione di un attivista a Lione. La morte, avvenuta durante una manifestazione, ha scatenato proteste e accuse reciproche tra i due governi. Le autorità francesi hanno rafforzato i controlli nelle zone interessate, mentre in Italia si chiedono chiarimenti ufficiali. La situazione rischia di complicarsi nelle settimane che precedono le Olimpiadi. La polemica continua a crescere, coinvolgendo anche la stampa dei due paesi.

Deranque, la spirale di tensioni tra Francia e Italia: un attivista ucciso e una crisi diplomatica a pochi giorni dalle Olimpiadi. La morte di un attivista a Lione ha innescato una profonda spaccatura diplomatica tra Roma e Parigi, con un acceso scambio di accuse tra la Presidente del Consiglio italiana e il Presidente francese. La vicenda, che giunge a pochi giorni dalla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Milano Cortina e dal passaggio di consegne per le prossime Olimpiadi, rischia di incrinare ulteriormente i rapporti tra i due paesi e solleva interrogativi sulla gestione delle tensioni politiche in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Omicidio Deranque,quattro fermi a LioneLe autorità francesi hanno messo sotto fermo quattro persone a Lione, dopo aver collegato il loro ruolo all’omicidio di un attivista di estrema destra avvenuto sette giorni fa.

Omicidio di Quentin Deranque, 4 sospetti fermati a Lione: tra loro l'assistente di un parlamentare di MelenchonQuattro persone sono state fermate a Lione in seguito all'omicidio di Quentin Deranque, un giovane militante di estrema destra ucciso durante una lite.

