Omicidio di Quentin Deranque 4 sospetti fermati a Lione | tra loro l’assistente di un parlamentare di Melenchon

Quattro persone sono state fermate a Lione in seguito all’omicidio di Quentin Deranque, un giovane militante di estrema destra ucciso durante una lite. Tra i sospetti c’è anche l’assistente di un parlamentare di Melenchon, un dettaglio che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Le autorità continuano a indagare per chiarire i motivi dell’aggressione e il ruolo di ciascuno nelle ultime ore.

PARIGI – A tre giorni dall’assassinio di Quentin Deranque, giovane militante di estrema destra picchiato a morte a Lione, quattro persone sono state fermate e interrogate dalle autorità francesi, nell’ambito delle indagini sulla vicenda. Tra loro figura Jacques-Élie Favrot, assistente parlamentare del deputato di Raphaël Arnault, esponente del partito di Jean-Luc Mélenchon. La morte di Quentin, 23 anni, ha provocato grande scalpore in Francia, con numerose polemiche nei confronti di La France Insoumise, accusata di aver contribuito a un clima di odio che avrebbe alimentato l’aggressione mortale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio di Quentin Deranque, 4 sospetti fermati a Lione: tra loro l’assistente di un parlamentare di Melenchon Omicidio di Quentin Deranque, fermati 4 sospettati a Lione: tra loro anche l'assistente di un parlamentare di MelenchonQuattro persone sono state fermate a Lione nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Quentin Deranque, tra cui anche l’assistente di un parlamentare di sinistra. Morte di Quentin Deranque, fermati 5 sospettati: tra loro l'assistente di un parlamentare di MelenchonQuentin Deranque è morto a causa di una ferita alla testa durante una lite in un locale di Lione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In Francia l’omicidio di un militante di estrema destra è diventato un caso politico; Francia, uccisione del giovane di estrema destra: le immagini dell’aggressione a Quentin Deranque; L’omicidio di un attivista di destra scatena lo scontro politico in Francia; Francia, 23enne di estrema destra ucciso a Lione da un gruppo di militanti di estrema sinistra. Sospettato l'assistente di un deputato di Mélenchon. Quentin Deranque, quattro persone fermate per l'omicidio: c'è anche un assistente di LFIOltre alle quattro persone fermate, ne sarebbe stata identificata una quinta, tutte vicine agli ambienti di estrema sinistra. Il militante di estrema destra è stato ucciso durante una manifestazione o ... msn.com Omicidio di Quentin Deranque, quattro fermati: c’è anche l’assistente parlamentare de la France InsoumiseLa Procura di Lione ha fermato 4 persone per la morte del militante di estrema destra. Coinvolto il collettivo Jeune Garde ... ilfattoquotidiano.it Il giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, è stato pestato a morte giovedì scorso a Lione facebook Un militante di estrema destra francese, Quentin Deranque, è morto il 14 febbraio a Lione dopo due giorni di agonia. Era stato aggredito a margine di una conferenza organizzata all'università da Rima Hassan, eurodeputata eletta con il partito di estrema sinist x.com