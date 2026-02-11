Pronto badante | proseguono gli incontri gratuiti rivolti a caregiver familiari e professionali

A Valdarno continuano gli incontri gratuiti dedicati a chi si prende cura di anziani fragili o non autosufficienti. Le sessioni sono rivolte sia a caregiver familiari sia a professionisti, e si tengono regolarmente per offrire supporto e informazioni pratiche.

Proseguono in Valdarno gli incontri informativi gratuiti rivolti a caregiver familiari e professionali che assistono persone anziane in condizioni di fragilità o non autosufficienza. Prossimo appuntamento mercoledì 11 febbraio alle 17 presso la sede della cooperativa LeGO in via Puccini, interno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

