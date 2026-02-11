Pronto badante | proseguono gli incontri gratuiti rivolti a caregiver familiari e professionali

A Valdarno continuano gli incontri gratuiti dedicati a chi si prende cura di anziani fragili o non autosufficienti. Le sessioni sono rivolte sia a caregiver familiari sia a professionisti, e si tengono regolarmente per offrire supporto e informazioni pratiche.

Proseguono in Valdarno gli incontri informativi gratuiti rivolti a caregiver familiari e professionali che assistono persone anziane in condizioni di fragilità o non autosufficienza. Prossimo appuntamento mercoledì 11 febbraio alle 17 presso la sede della cooperativa LeGO in via Puccini, interno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Pronto Badante Diga di Vetto: conclusi gli incontri con gli imprenditori agricoli, gli Enti e gli Ordini professionali Si sono conclusi ieri gli incontri con imprenditori agricoli, Enti e Ordini professionali riguardanti il progetto della Diga di Vetto. Proseguono gli incontri dei Carabinieri con studenti e anziani Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pronto Badante All'ospedale di Terni proseguono i lavori di ampliamento dell'area di pronto soccorsoNell'ambito dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni, essendo quasi completati l'adeguamento strutturale e impiantistico del modulo Poli che ospiterà l'area ... ansa.it Cominciano mercoledì 28 gennaio gli incontri per caregiver familiari e professionali: un percorso informativo - in collaborazione con la Società cooperativa sociale LEGO e sviluppato nell'ambito del progetto Pronto Badante di Regione Toscana - pensato per - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.