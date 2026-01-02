Caputo Psi dopo il colpo in banca a Policastro | Territorio vulnerabile il governo ha tagliato i fondi

Dopo l’esplosione dello sportello automatico a Policastro Bussentino, il segretario del Psi, Caputo, ha evidenziato come il territorio sia vulnerabile, accusando il governo di aver ridotto i fondi destinati alla sicurezza. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla tutela delle comunità locali e sulla necessità di interventi mirati per prevenire simili episodi. La vicenda pone questioni importanti sulla sicurezza e sulla gestione delle risorse pubbliche in aree a rischio.

