Oltre mille persone controllate tra San Leonardo Oltretorrente e centro | due arresti per spaccio e 5 denunce per resistenza documenti falsi e immigrazione clandestina

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima settimana, la Polizia di Parma ha intensificato i controlli nel territorio, verificando oltre mille persone tra San Leonardo, Oltretorrente e centro città. L’operazione ha portato a due arresti per spaccio e cinque denunce per resistenza, documenti falsi e immigrazione clandestina, rafforzando la presenza e la sicurezza nella zona.

La Polizia di Stato della Questura di Parma, nel corso dell’ultima settimana, ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo del territorio attraverso servizi ordinari, svolti dalle pattuglie delle Volanti, e servizi straordinari, coordinati da funzionari della Questura con il supporto. Parmatoday.it

’È Cultura’ promossa dall’Abi. Oltre mille persone ad ammirare i Musei Byron - 050 le persone che sabato hanno visitato i Musei Byron e del Risorgimento e il Museo delle Bambole durante la giornata di apertura straordinaria e gratuita al pubblico: l’iniziativa era ... ilrestodelcarlino.it

Vaticano, Papa Leone a pranzo con oltre mille persone per la Giornata dei poveri - In occasione della Giornata dei poveri, Leone XIV ha ospitato oltre mille persone in Vaticano per un pranzo nell'aula Paolo VI. it.euronews.com

oltre mille persone controllate tra san leonardo oltretorrente e centro due arresti per spaccio e 5 denunce per resistenza documenti falsi e immigrazione clandestina

© Parmatoday.it - Oltre mille persone controllate tra San Leonardo, Oltretorrente e centro: due arresti per spaccio e 5 denunce per resistenza, documenti falsi e immigrazione clandestina

Milano, blitz della Polizia in Stazione Centrale: oltre mille persone controllate

Video Milano, blitz della Polizia in Stazione Centrale: oltre mille persone controllate