Oltre mille persone controllate tra San Leonardo Oltretorrente e centro | due arresti per spaccio e 5 denunce per resistenza documenti falsi e immigrazione clandestina

Nell’ultima settimana, la Polizia di Parma ha intensificato i controlli nel territorio, verificando oltre mille persone tra San Leonardo, Oltretorrente e centro città. L’operazione ha portato a due arresti per spaccio e cinque denunce per resistenza, documenti falsi e immigrazione clandestina, rafforzando la presenza e la sicurezza nella zona.

La Polizia di Stato della Questura di Parma, nel corso dell'ultima settimana, ha intensificato l'attività di prevenzione e controllo del territorio attraverso servizi ordinari, svolti dalle pattuglie delle Volanti, e servizi straordinari, coordinati da funzionari della Questura con il supporto.

Milano, blitz della Polizia in Stazione Centrale: oltre mille persone controllate

