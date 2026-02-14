A Qualiano, le segnalazioni sui problemi delle strade aumentano dopo che cittadini hanno notato numerose buche e parti di asfalto che si sono spaccate in piazza Rosselli e nelle vie adiacenti. La causa sembra essere legata ai lavori recenti, ma ancora non si sa se siano stati fatti in modo corretto. Un residente ha raccontato di aver già evitato di passare in alcune zone per il rischio di inciampare o danneggiare l’auto.

Cittadini segnalano buche e cedimenti della pavimentazione in piazza Rosselli e nelle strade vicine: dubbi sui lavori recenti e sulla sicurezza. Continuano ad arrivare segnalazioni dalla città di Qualiano. Sempre più cittadini, non sentendosi adeguatamente ascoltati dalle istituzioni, scelgono di rivolgersi al Punto! – il giornale che ha sede in città per denunciare criticità sul territorio. Questa volta le segnalazioni riguardano piazza Rosselli e la viabilità adiacente. Le immagini inviate alla redazione mostrano una pavimentazione stradale in pessime condizioni, con una buca profonda e difficile da evitare, che rappresenta un potenziale pericolo per automobilisti e pedoni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, nuove segnalazioni sul degrado stradale in piazza Rosselli

