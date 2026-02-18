Decreto bollette spunta aumento dell’Irap sulle imprese energetiche Sale a 115 euro il contributo straordinario per chi ha Isee basso

Il governo ha deciso di aumentare l’Irap sulle aziende energetiche, causando preoccupazioni tra gli operatori del settore. La misura, approvata mercoledì dal consiglio dei ministri, prevede un rialzo di due punti dell’imposta, con l’obiettivo di reperire fondi per abbassare gli oneri sulle bollette di oltre quattro milioni di imprese. Inoltre, il contributo straordinario per chi ha un Isee basso sale a 115 euro. Questa decisione potrebbe avere conseguenze sulla produzione di energia nel nostro paese.

Nella versione finale del decreto Bollette approvato mercoledì dal consiglio dei ministri spunta a sorpresa un aumento di due punti dell’Irap sulle imprese produttrici di energia per raccogliere risorse con cui ridurre gli oneri generali di sistema “che gravano sulle bollette di oltre 4 milioni di imprese”, come spiegato da Giorgia Meloni in un video sui social. Resta invece il rimborso del costo delle quote di emissione previste dal sistema Ets che secondo la premier “contribuisce a tenere alti i prezzi”. E sale a 115 euro, dai 90 previsti dalle bozze della scorsa settimana, il contributo straordinario per le famiglie che già ricevono il bonus sociale per disagio economico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

