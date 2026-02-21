Debito droga 16enne accoltellato a Roma | 6 arresti 4 minorenni

Un ragazzo di sedici anni è stato accoltellato a Roma durante una lite scoppiata per un debito di droga. Due gruppi di giovani si sono affrontati in strada, con un coltello usato come arma. La polizia ha arrestato sei persone, tra cui quattro minorenni, dopo aver fermato un veicolo sospetto. L’episodio ha causato paura tra i residenti e portato a un’indagine per chiarire le dinamiche dell’aggressione. La scena si è svolta vicino a un parco nel quartiere.

Ecco l'articolo, redatto secondo le istruzioni fornite: Un ragazzo di sedici anni è stato vittima di un violento attacco a Roma, in seguito a un debito legato allo stupefacente. Sei persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine, di cui quattro minorenni, in relazione a questo episodio di aggressione avvenuto nel quartiere Cinecittà. L'incidente, che ha il giovane essere aggredito con spranghe e un coltello, solleva preoccupazioni sull'aumento della criminalità giovanile e sul coinvolgimento di minori in attività legate alla droga. La dinamica dell'aggressione, ricostruita dagli investigatori, fa emergere un quadro di crescente violenza nel contesto dello spaccio di droga nella capitale.