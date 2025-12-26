Luce da parte della Procura della Repubblica sull’aggressione di piazza San Giacomo, che ha avuto luogo lo scorso 4 settembre. Notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattro giovani di origine kosovara, ritenuti responsabili del pestaggio e del ferimento a colpi di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Accoltellato in San Giacomo, "colpito per un debito di droga"

Leggi anche: Colpito in testa con un monopattino per un debito da 50 euro (c'entra la droga)

